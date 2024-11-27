Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 735 410 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
27 листопада 2024, 8:30
Втрати ворога за 26 листопада: 1 580 російських окупантів, 14 танків та 64 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 735410 (+1580) осіб,
- танків — 9449 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 19304 (+48) од,
- артилерійських систем — 20830 (+24) од,
- РСЗВ — 1255 (+1) од,
- засоби ППО — 1005 (+1) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19616 (+64),
- крилаті ракети — 2765 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 30126 (+84) од,
- спеціальна техніка — 3687 (+4)
Джерело: Мінфін
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