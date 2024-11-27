Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну до максимуму з початку року

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в жовтні 2024 року, становив $1,684 млрд. Це на 29% більше, ніж у вересні ($1,306 млрд). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

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Скільки завезли валюти

Таким чином банки ввезли в Україну максимальний обсяг валюти з січня поточного року ($1,864 млрд).

При цьому банки ввезли за жовтень $1,150 млрд готівкових доларів, що на 6,9% більше, ніж у вересні ($1,075 млрд).

Обсяг готівкових євро зріс на 131% до $531,7 млн в еквіваленті ($229,6 млн у вересні).

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