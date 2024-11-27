Марокко знову хоче легалізувати криптовалюти

У Марокко проходить процес ухвалення законопроєкту про криптовалюти. Про це заявив глава центрального банку Абделлатіф Джуахрі, пише Reuters .

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Заборона не працює

З 2017 року криптовалюти заборонені в країні, але населення продовжує використовувати їх нелегально, ігноруючи обмеження.

Крім того, голова центробанку країни розповів, що регулятор вивчає можливість впровадження власної цифрової валюти (CBDC).

«Ми, як і багато країн світу, досліджуємо, якою мірою ця нова форма валюти може сприяти досягненню певних цілей публічної політики, особливо в частині фінансової інклюзії», — зазначив Джуахрі.