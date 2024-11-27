У Марокко проходить процес ухвалення законопроєкту про криптовалюти. Про це заявив глава центрального банку Абделлатіф Джуахрі, пише Reuters.
27 листопада 2024, 9:10
Марокко знову хоче легалізувати криптовалюти
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Заборона не працює
З 2017 року криптовалюти заборонені в країні, але населення продовжує використовувати їх нелегально, ігноруючи обмеження.
Крім того, голова центробанку країни розповів, що регулятор вивчає можливість впровадження власної цифрової валюти (CBDC).
«Ми, як і багато країн світу, досліджуємо, якою мірою ця нова форма валюти може сприяти досягненню певних цілей публічної політики, особливо в частині фінансової інклюзії», — зазначив Джуахрі.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі - 1