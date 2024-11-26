До закриття міжбанку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро зросло на 21 копійок у купівлі та на 19 копійок у продажу.
26 листопада 2024, 17:40
Курс валют на вечір 26 листопада: гривня подешевшала на міжбанку
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Відкриття 26 листопада
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Закриття 26 листопада
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Зміни
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41,48/41,52
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41,58/41,60
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10/8
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43,45/43,48
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43,66/43,67
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21/19
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,80 грн. Євро купують за 43,35 грн, а продають за 43,95 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,70−41,77, євро — 43,94−44,10 грн.
Джерело: Мінфін
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