Мінфін залучив 19 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 26 листопада на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 19,15 млрд грн, що на 5,43 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 13,72 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

5,06 млрд грн під 15,20% з погашенням 29 квітня 2026 року (минулого тижня ставка була 15,20%);

5,11 млрд грн під 16,19% з погашенням 7 квітня 2027 року (минулого тижня ставка була 16,19%);

3,95 млрд грн під 16,80% з погашенням 9 лютого 2028 року (минулого тижня ставка була 16,80%).

5,03 млрд грн під 16,01% з погашенням 10 травня 2028 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.