JPMorgan долучився до ініціативи закриття вугільних електростанцій

Американський банк JPMorgan долучився до HSBC, StanChart та Bank of America, які переглядають свій підхід до найбруднішого у світі викопного палива. Про це пише Bloomberg.

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JPMorgan активно займається угодами щодо фінансування дострокового закриття вугільних електростанцій, розповів агентству Андре Абаді, керуючий директор Центру з вуглецевого переходу JPMorgan.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA) вугілля забезпечує 36% світового виробництва електроенергії, що більше, ніж будь-яке інше паливо.

Вугілля залишається популярним серед економік, що розвиваються, які намагаються забезпечити теплом і електрикою своє населення. Вугільні електростанції в таких країнах споруджені відносно недавно і мають ще тривалі терміни експлуатації.

Нині менш ніж 23% найбільших фінансових установ світу обмежують фінансування вугільних проєктів. Щоб скорочення терміну служби вугільних ТЕС було економічно вигідним, банки змушені змінювати фінансові стратегії.