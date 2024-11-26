Адміністрація США вирішила урізати субсидії для Intel, що виділяються в рамках закону про чіпи (CHIPS Act), до $7,86 млрд, пише Reuters.
26 листопада 2024, 16:37
Адміністрація США вирішила урізати субсидії для Intel до $7,86 млрд
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Що відомо
Раніше міністерство торгівлі США повідомляло про те, що планує виділити фінансування у розмірі $8,5 млрд після того, як каліфорнійський виробник чіпів виграв окремий грант у розмірі $3 млрд від Пентагону.
Грант, що виділяється, дозволить підтримати виробничі проєкти в Аризоні, Нью-Мексико, Огайо та Орегоні, вартість яких становить близько $90 млрд.
Нагадаємо
Субсидія в розмірі 7,86 мільярда доларів США є найбільшою серед будь-яких премій згідно із законом 2022 року, який спрямований на збільшення внутрішнього виробництва напівпровідників.
Джерело: Мінфін
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