Адміністрація США вирішила урізати субсидії для Intel до $7,86 млрд

Адміністрація США вирішила урізати субсидії для Intel, що виділяються в рамках закону про чіпи (CHIPS Act), до $7,86 млрд, пише Reuters.

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Що відомо

Раніше міністерство торгівлі США повідомляло про те, що планує виділити фінансування у розмірі $8,5 млрд після того, як каліфорнійський виробник чіпів виграв окремий грант у розмірі $3 млрд від Пентагону.

Грант, що виділяється, дозволить підтримати виробничі проєкти в Аризоні, Нью-Мексико, Огайо та Орегоні, вартість яких становить близько $90 млрд.

Нагадаємо

Субсидія в розмірі 7,86 мільярда доларів США є найбільшою серед будь-яких премій згідно із законом 2022 року, який спрямований на збільшення внутрішнього виробництва напівпровідників.