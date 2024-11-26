У січні-жовтні 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1,6 трлн грн. Зокрема, у жовтні на цей сектор спрямували 201,6 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
26 листопада 2024, 15:48
Видатки на оборону з початку року становлять 1,6 трильйона
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Зазначається, що сума видатків на оборонний сектор за десять місяців року становила 58,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.
Куди спрямували кошти
Кошти були спрямовані на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- медичне забезпечення;
- інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
«Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень», — підкреслили у Мінфіні.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Поліцаї не воюють, тих кого мобілізували стають військовими, до чого тут витрати на оборону і грошове забезпечення поліцаїв котрі з автоматами цивільне населення кумарять ходять?)