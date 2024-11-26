Видатки на оборону з початку року становлять 1,6 трильйона

У січні-жовтні 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1,6 трлн грн. Зокрема, у жовтні на цей сектор спрямували 201,6 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що сума видатків на оборонний сектор за десять місяців року становила 58,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Куди спрямували кошти

Кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

«Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень», — підкреслили у Мінфіні.