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26 листопада 2024, 15:04

Telegram втричі збільшив цифрові активи й виторг, попри арешт Дурова

Затримання засновника Telegram Павла Дурова у Франції наприкінці літа не позначилося на операційній діяльності месенджера. За перше півріччя 2024 року обсяг цифрових активів компанії і виторг зросли утричі. Про це 26 листопада пише Financial Times.

Затримання засновника Telegram Павла Дурова у Франції наприкінці літа не позначилося на операційній діяльності месенджера.

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Вартість цифрових активів Telegram у першому півріччі 2024 року зросла до $1.3 млрд, порівняно з майже $400 млн на кінець 2023 року.

За перше півріччя виторг месенджера зріс майже втричі, до $525 млн. Половину цієї суми ($225 млн) платформа отримала від угоди з неназваною компанією, яка використовувала криптовалюту Toncoin як спосіб оплати реклами.

Дохід від продажу цифрових активів досяг $353 млн, з реклами — $120 млн, що вдвічі більше, ніж торік. Продаж преміум-підписки приніс $119 млн, пише видання.

Чистий прибуток Telegram досяг $335 млн за перше півріччя в порівнянні із збитком у $173 млн за весь 2023 рік.

Компанія частково використала отримані кошти для викупу боргових зобов’язань на суму $124,5 млн.

Джерело: Мінфін
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