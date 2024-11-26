Що планують купувати українці на Чорну п'ятницю — опитування Viber

Як і у 2023, 64% опитаних Rakuten Viber не вірять у знижки на Чорну п'ятницю й ніколи не купують у цей день. Серед тих респондентів, хто чекає на акції, третина планує придбати одяг і взуття.

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Результати опитування показали, що 83% українців не планують покупок на Чорну пʼятницю цього року: з них 64% не вірять у знижки й ніколи не купують у цей день. Лише 4% опитаних планують купувати навіть більше, ніж у 2023 році.

Нагадаємо, торік 66% українців не планували покупок на Чорну пʼятницю.

Відповіді на питання «Плануєте купувати більше чи менше, ніж торік?» розподілилися наступним чином:

Ніколи не купую в цей день, не вірю в такі знижки — 64%;

Цьогоріч не планую нічого купувати — 19%;

Приблизно в такому ж обсязі — 7%;

Купуватиму менше, ніж торік — 6%;

Купуватиму більше, ніж торік — 4%.

Що планують купувати

Команда також запитала українців, які чекають на знижки, що саме вони планують купити цьогоріч. Три найпопулярніші категорії включають: одяг і взуття (їх купуватимуть 34% респондентів), їжу та алкоголь (13%) і ґаджети (12%). Ще 9% планують придбати техніку для дому.

На питання «Якщо чекаєте на знижки до Чорної пʼятниці, що плануєте купити цьогоріч?» у 2024 році відповіді розподілилися таким чином:

Одяг та взуття — 34%;

Їжу та алкоголь — 13%;

Ґаджети — 12%;

Техніку для дому — 9%;

Товари для дітей — 9%;

Косметику, догляд за собою, вітаміни — 9%;

Товари для домашніх улюбленців — 6%;

Товари для дому та ремонту — 5%;

Товари для авто — 2%;

Підписки на сервіси та абонементи — 1%.

Опитування

В опитуванні взяли участь понад 30 тисяч користувачів Viber.