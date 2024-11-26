Як і у 2023, 64% опитаних Rakuten Viber не вірять у знижки на Чорну п'ятницю й ніколи не купують у цей день. Серед тих респондентів, хто чекає на акції, третина планує придбати одяг і взуття.
Що планують купувати українці на Чорну п'ятницю — опитування Viber
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Результати опитування показали, що 83% українців не планують покупок на Чорну пʼятницю цього року: з них 64% не вірять у знижки й ніколи не купують у цей день. Лише 4% опитаних планують купувати навіть більше, ніж у 2023 році.
Нагадаємо, торік 66% українців не планували покупок на Чорну пʼятницю.
Відповіді на питання «Плануєте купувати більше чи менше, ніж торік?» розподілилися наступним чином:
- Ніколи не купую в цей день, не вірю в такі знижки — 64%;
- Цьогоріч не планую нічого купувати — 19%;
- Приблизно в такому ж обсязі — 7%;
- Купуватиму менше, ніж торік — 6%;
- Купуватиму більше, ніж торік — 4%.
Що планують купувати
Команда також запитала українців, які чекають на знижки, що саме вони планують купити цьогоріч. Три найпопулярніші категорії включають: одяг і взуття (їх купуватимуть 34% респондентів), їжу та алкоголь (13%) і ґаджети (12%). Ще 9% планують придбати техніку для дому.
На питання «Якщо чекаєте на знижки до Чорної пʼятниці, що плануєте купити цьогоріч?» у 2024 році відповіді розподілилися таким чином:
- Одяг та взуття — 34%;
- Їжу та алкоголь — 13%;
- Ґаджети — 12%;
- Техніку для дому — 9%;
- Товари для дітей — 9%;
- Косметику, догляд за собою, вітаміни — 9%;
- Товари для домашніх улюбленців — 6%;
- Товари для дому та ремонту — 5%;
- Товари для авто — 2%;
- Підписки на сервіси та абонементи — 1%.
Опитування
В опитуванні взяли участь понад 30 тисяч користувачів Viber.
Коментарі - 1