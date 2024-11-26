Джастін Сан інвестував $30 млн у проєкт синів Трампа, MicroStrategy докупила 55 500 BTC: що нового

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 листопада 2024, 12:23

Джастін Сан інвестував $30 млн у проєкт синів Трампа, MicroStrategy докупила 55 500 BTC: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Джастін Сан інвестував $30 мільйонів у проєкт синів Трампа

Засновник проєкту TRON Джастін Сан інвестував $30 млн у платформу World Liberty Financial, за створенням якої стоять сини новообраного президента США Дональда Трампа. Вкладення було зроблено за допомогою купівлі токенів управління WLFI.

Згідно з ончейн-даними, Сан придбав 2 млрд WLFI по $0,015. Це більше, ніж було продано токенів загалом до цього моменту. Вкладення робить Джастіна Сана найбільшим власником WLFI.

Проєкт World Liberty Financial запустили в середині вересня 2024 року. Спочатку його команда планувала залучити $300 млн шляхом продажу токенів управління акредитованим інвесторам.

Однак попит виявився набагато нижчим за очікуваний. У зв’язку з цим цільову суму скоротили до $30 млн. Але навіть так за більш ніж два місяці команді вдалося реалізувати токени тільки на $21 млн.

Згідно з white paper платформи, сім'я Трампа має право на 75% усього прибутку World Liberty Financial, щойно сума фінансування досягне $30 млн.

Інвестиція Сана фактично зробила проєкт прибутковим для обраного президента.

MicroStrategy докупила 55 500 біткоїнів

25 листопада засновник MicroStrategy Майкл Сейлор повідомив про купівлю додаткових 55 500 біткоїнів за курсом близько $97 862.

На сьогодні під контролем компанії перебуває 386 700 BTC. Монети купували за середньою ціною $56 761 на загальну суму близько $21,9 млрд.

За словами Сейлора, прибутковість біткоїн-резерву MicroStrategy зросла на 35,2% від початку кварталу і на 59,3% від початку року.

Аналітики брокерської фірми Bernstein дійшли висновку, що до кінця 2033 року MicroStrategy збільшить свій резерв біткоїна з 1,7% до 4% від усієї пропозиції монети.

Озираючись на позитивну динаміку, брокер скоригував прогноз ціни акцій MicroStrategy (MSTR) з $290 до $600 до кінця року. Експерти вказали на фактори, від яких залежить зростання:

  • стан ринку біткоїна;
  • ризики ліквідності або неплатоспроможності компанії;
  • її здатність масштабувати капітал у довгостроковій перспективі.

Аналітики вважають, що біткоїн увійшов у довгостроковий бичачий цикл на тлі очікувань підтримки з боку нового уряду США. З огляду на характер боргових зобов’язань MicroStrategy, ризики для її балансу залишаються незначними, попри волатильність біткоїна.

У секторі спотових біткоїн-ETF зафіксовано відтік капіталу

25 листопада 2024 року в американському секторі спотових біткоїн-ETF було зафіксовано чистий добовий відтік капіталу в розмірі $438,38 млн. Про це свідчать дані SoSo Value.

Динаміка руху капіталу стала негативною після п’яти днів позитивної. Це сталося на тлі падіння першої криптовалюти. Загалом, за цей період у спотові біткоїн-ETF надійшло близько $3,38 млрд.

Тільки два фонди відзначилися припливом коштів — IBIT і BTC. Найсильніше просів BITB від компанії Bitwise.

Глава регулятора Південної Кореї відкинув ідею створення біткоїн-резерву

Голова Комісії з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) Кім Бен Хван заявив, що країна далека від реалізації плану з накопичення біткоїнів. При цьому подальші дії влади з регулювання цієї сфери залежатимуть від прикладу США, повідомляє Incrypted.

Пріоритетом для FSC залишається захист інвесторів, а не інтеграція криптоактивів.

«Безпосередньо сам цей ринок дуже волатильний, тому необхідно зосередитися на недобросовісних угодах і уважно стежити за подібною практикою», — заявив Хван.

Він наголосив, що США дотримувалися консервативної політики щодо цієї сфери загалом, а також біткоїна зокрема. Водночас із перемогою Дональда Трампа на президентських виборах курс може змінитися на більш прогресивний.

За словами глави FSC, рівень подальшого регулювання галузі залежить від прикладу інших країн і того, наскільки сильним буде зрушення в їхньому нормативному полі після ймовірних змін політики в Америці.

«Нам доведеться подивитися, що зроблять Сполучені Штати, але, з огляду на те, що є наразі, до цього (створення біткоїн-резерву, — ред.) ще дуже далеко», — заявив Хан.

Він додав, що питання накопичення біткоїнів як резерву потребує ретельного вивчення та осмислення.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами