Джастін Сан інвестував $30 млн у проєкт синів Трампа, MicroStrategy докупила 55 500 BTC: що нового

Джастін Сан інвестував $30 мільйонів у проєкт синів Трампа

Засновник проєкту TRON Джастін Сан інвестував $30 млн у платформу World Liberty Financial, за створенням якої стоять сини новообраного президента США Дональда Трампа. Вкладення було зроблено за допомогою купівлі токенів управління WLFI.

Згідно з ончейн-даними, Сан придбав 2 млрд WLFI по $0,015. Це більше, ніж було продано токенів загалом до цього моменту. Вкладення робить Джастіна Сана найбільшим власником WLFI.

Проєкт World Liberty Financial запустили в середині вересня 2024 року. Спочатку його команда планувала залучити $300 млн шляхом продажу токенів управління акредитованим інвесторам.

Однак попит виявився набагато нижчим за очікуваний. У зв’язку з цим цільову суму скоротили до $30 млн. Але навіть так за більш ніж два місяці команді вдалося реалізувати токени тільки на $21 млн.

Згідно з white paper платформи, сім'я Трампа має право на 75% усього прибутку World Liberty Financial, щойно сума фінансування досягне $30 млн.

Інвестиція Сана фактично зробила проєкт прибутковим для обраного президента.

MicroStrategy докупила 55 500 біткоїнів

25 листопада засновник MicroStrategy Майкл Сейлор повідомив про купівлю додаткових 55 500 біткоїнів за курсом близько $97 862.

На сьогодні під контролем компанії перебуває 386 700 BTC. Монети купували за середньою ціною $56 761 на загальну суму близько $21,9 млрд.

За словами Сейлора, прибутковість біткоїн-резерву MicroStrategy зросла на 35,2% від початку кварталу і на 59,3% від початку року.

Аналітики брокерської фірми Bernstein дійшли висновку, що до кінця 2033 року MicroStrategy збільшить свій резерв біткоїна з 1,7% до 4% від усієї пропозиції монети.

Озираючись на позитивну динаміку, брокер скоригував прогноз ціни акцій MicroStrategy (MSTR) з $290 до $600 до кінця року. Експерти вказали на фактори, від яких залежить зростання:

стан ринку біткоїна;

ризики ліквідності або неплатоспроможності компанії;

її здатність масштабувати капітал у довгостроковій перспективі.

Аналітики вважають, що біткоїн увійшов у довгостроковий бичачий цикл на тлі очікувань підтримки з боку нового уряду США. З огляду на характер боргових зобов’язань MicroStrategy, ризики для її балансу залишаються незначними, попри волатильність біткоїна.

У секторі спотових біткоїн-ETF зафіксовано відтік капіталу

25 листопада 2024 року в американському секторі спотових біткоїн-ETF було зафіксовано чистий добовий відтік капіталу в розмірі $438,38 млн. Про це свідчать дані SoSo Value.

Динаміка руху капіталу стала негативною після п’яти днів позитивної. Це сталося на тлі падіння першої криптовалюти. Загалом, за цей період у спотові біткоїн-ETF надійшло близько $3,38 млрд.

Тільки два фонди відзначилися припливом коштів — IBIT і BTC. Найсильніше просів BITB від компанії Bitwise.

Глава регулятора Південної Кореї відкинув ідею створення біткоїн-резерву

Голова Комісії з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) Кім Бен Хван заявив, що країна далека від реалізації плану з накопичення біткоїнів. При цьому подальші дії влади з регулювання цієї сфери залежатимуть від прикладу США, повідомляє Incrypted.

Пріоритетом для FSC залишається захист інвесторів, а не інтеграція криптоактивів.

«Безпосередньо сам цей ринок дуже волатильний, тому необхідно зосередитися на недобросовісних угодах і уважно стежити за подібною практикою», — заявив Хван.

Він наголосив, що США дотримувалися консервативної політики щодо цієї сфери загалом, а також біткоїна зокрема. Водночас із перемогою Дональда Трампа на президентських виборах курс може змінитися на більш прогресивний.

За словами глави FSC, рівень подальшого регулювання галузі залежить від прикладу інших країн і того, наскільки сильним буде зрушення в їхньому нормативному полі після ймовірних змін політики в Америці.

«Нам доведеться подивитися, що зроблять Сполучені Штати, але, з огляду на те, що є наразі, до цього (створення біткоїн-резерву, — ред.) ще дуже далеко», — заявив Хан.

Він додав, що питання накопичення біткоїнів як резерву потребує ретельного вивчення та осмислення.