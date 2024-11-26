Курс валют на 26 листопада: долар та євро в банках дорожчають

У вівторок на готівковому ринку курс долара додав 5 копійок у купівлі та 9 копійок у продажу. Євро додало 15 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та додав 3 копійки у продажу. Євро у покупці зросло на 2 копійки, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,74 грн. Євро купують за 43,25 грн, а продають за 43,92 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,65−41,73, євро — 43,80−44,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,48−41,52 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,45−43,48 грн/євро.

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