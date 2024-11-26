Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 480 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 733 830 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
26 листопада 2024, 8:30
Втрати ворога за 25 листопада: 1 480 російських окупантів, 6 танків та 72 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 733830 (+1480) осіб,
- танків — 9435 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 19256 (+20) од,
- артилерійських систем — 20806 (+19) од,
- РСЗВ — 1254 (+0) од,
- засоби ППО — 1004 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19552 (+72),
- крилаті ракети — 2765 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 30042 (+94) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 3683 (+2)
Джерело: Мінфін
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