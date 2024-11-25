У наступному році українські банки пройдуть повноцінне стрес-тестування: вперше за 5 років

Національний банк України схвалив концепцію оцінки стійкості банків і банківської системи в 2025 році. Оцінювати стійкість будуть станом на 1 січня. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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«Після чотирирічної перерви оцінка стійкості банків та банківської системи здійснюватиметься за стандартною процедурою, із залученням зовнішніх аудиторів до оцінки якості активів та застосуванням несприятливого сценарію в межах стрес-тестування», — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що оцінка включатиме три етапи:

оцінку якості активів незалежними аудиторами,

екстраполяцію її результатів,

стрес-тестування найбільших банків за базовим, несприятливим сценаріями.

Зокрема, третій етап, або стрес-тестування, охопить найбільші банки з показниками обсягу коштів фізичних осіб, зважених на ризик активів та обсягу кредитів фізичних осіб, а також банки, які мали потребу в капіталізації за результатами оцінки стійкості 2023 року. Це забезпечить охоплення понад 90% чистих активів банківської системи.

Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 січня 2025 року.

За графіком у грудні 2024 року НБУ затвердить технічне завдання та перелік банків для стрес-тестування, до кінця квітня 2025 року аудитори мають завершити оцінку якості активів. До 10 серпня НБУ затвердить результатів оцінки і за потреби надішле банкам вимоги про складання програм капіталізації/реструктуризації.