Курс валют на вечір 25 листопада: євро на міжбанку підскочив на 36 копійок

До закриття міжбанку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу. Євро підскочив на 34 копійки у купівлі та на 36 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 25 листопада Закриття 25 листопада Зміни долар 41,38/41,40 41,48/41,52 10 /12 євро 43,25/43,27 43,59/43,63 34/36

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,65 грн. Євро купують за 43,10 грн, а продають за 43,85 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,65−41,70, євро — 43,78−44,00 грн.

Коментар «Мінфіну»

«Котирування євро зростають на нашому міжбанку через те, що євро зріс на міжнародному ринку до рівнів 1,0496 долара на цей час. Це при перерахунку пар євро/долар і долар/гривня (де долар теж дещо зріс щодо гривні) і призводить до зростання курсу євро щодо гривні», — зазначив фінансовий експерт «Мінфіну» Олексій Козирєв.

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