До закриття міжбанку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу. Євро підскочив на 34 копійки у купівлі та на 36 копійок у продажу.
25 листопада 2024, 17:32
Курс валют на вечір 25 листопада: євро на міжбанку підскочив на 36 копійок
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Відкриття 25 листопада
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Закриття 25 листопада
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Зміни
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41,38/41,40
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41,48/41,52
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10 /12
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43,25/43,27
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43,59/43,63
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34/36
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,65 грн. Євро купують за 43,10 грн, а продають за 43,85 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,65−41,70, євро — 43,78−44,00 грн.
Коментар «Мінфіну»
«Котирування євро зростають на нашому міжбанку через те, що євро зріс на міжнародному ринку до рівнів 1,0496 долара на цей час. Це при перерахунку пар євро/долар і долар/гривня (де долар теж дещо зріс щодо гривні) і призводить до зростання курсу євро щодо гривні», — зазначив фінансовий експерт «Мінфіну» Олексій Козирєв.
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Джерело: Мінфін
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