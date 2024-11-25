Українці перереєстрували через «Дію» вже 200 тисяч автомобілів

За одинадцять місяців роботи сервісу українці перереєстрували у «Дії» вже 200 тисяч автомобілів. Найпопулярнішою маркою таких авто стала Volkswagen. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Унікальні номери

«На вулиці кожен день бачу унікальні номери: DI IA, DI IT, їх можна отримати лише якщо купили авто через „Дію“. Для автолюбителів, які продають машину не вперше і застали сервіс в офлайні, — перереєстрація в „Дії“ на рівні магії. Онлайн прибрав бігунки, папери та черги. На весь процес йде декілька хвилин, тому встигнете купити або продати машину, поки випʼєте каву», — зазначив він.

Також міністр нагадав, що завдяки «Дії» покупцям не треба перевіряти, чи все нормально з машиною, адже застосунок не дасть продати авто, яке в розшуку або викрадено.