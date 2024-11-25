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25 листопада 2024, 16:15

Юань обвалиться через політику Трампа — Bank of America

Bank of America прогнозує 5% падіння валют країн, що розвиваються, у першій половині 2025 року через недооцінку ризиків торгової війни за президентства Дональда Трампа, пише Bloomberg.

Bank of America прогнозує 5% падіння валют країн, що розвиваються, у першій половині 2025 року через недооцінку ризиків торгової війни за президентства Дональда Трампа, пише Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниАналітики BofA під керівництвом Девіда Хаунера вважають, що найбільше постраждає юань, прогнозуючи його падіння до 7,6 за долар у разі введення США 40% мита на китайські товари.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Аналітики BofA під керівництвом Девіда Хаунера вважають, що найбільше постраждає юань, прогнозуючи його падіння до 7,6 за долар у разі введення США 40% мита на китайські товари. У разі введення мита у 60% китайська валюта може опуститися до рівня 8 за долар, порівнюючи з поточними 7,24.

Такий розвиток подій може торкнутися й інших активів країн, що розвиваються. Відповідно до прогнозів, валютне падіння на 5% може супроводжуватися зниження цін на нафту, що збільшить розрив у ставках за високоприбутковими суверенними облігаціями на 100 базисних пунктів. Як це було під час торгової війни 2018 року, очікується, що знову відбудеться відплив капіталу та підвищення ризикових премій.

«Ринки недооцінюють не тільки розмір тарифів, а і їхній вплив на глобальний економічний ріст та ймовірність рецесії», — зазначив Хаунер.

Зараз стратеги рекомендують купувати долар замість валют ринків, що розвиваються, особливо замість юаня і південноафриканського ранда. Їм також подобаються місцеві облігації Бразилії, Угорщини, Польщі та Туреччини, але вони радять дочекатися піку долара на початку 2025 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Riojas
Riojas
25 листопада 2024, 16:19
#
Отлично, проседание нефти плюс резервной валюты недоимперии
+
0
Mini Mi
Mini Mi
25 листопада 2024, 17:31
#
Приказку «поки товстий сохне худий здохне» знаєте?
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