OpenAI почне сплачувати «податок на Google» в Україні

Компанія OpenAI, що є розробником популярного ChatGPT, з 1 січня 2025 року почне сплачувати 20% податку на додану вартість, також відомий як «податок на Google». Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Прийшла сьогодні розсилка від OpenAI, як власнику платного акаунту, що з 1 січня 2025-го вони будуть платником «податку на Гугл», — зазначив він.

У листі компанія повідомляє про запровадження ПДВ у рахунку-фактурі користувачі, який буде запроваджено з 1 січня 2025 року. «Вам потрібно буде оновити свій обліковий запис OpenAl, щоб включити дійсний ідентифікаційний номер платника ПДВ», — наголошують у листі OpenAI.

Якщо користувач зареєстрований як платник ПДВ в Україні та має дійсний ідентифікаційний номер платника ПДВ, його потрібно вказати в розділі «Податковий статус та ідентифікаційний номер» облікового запису OpenAl.

Якщо користувач не вкаже ідентифікаційний номер платника податків до 1 січня, йому буде нарахуватися й стягуватися ПДВ у розмірі 20% у рахунку-фактурі.