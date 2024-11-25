Компанія, яка має активи в Україні, несподівано стала популярною на фондовому ринку Японії

Японська компанія Fujikura Ltd., яка має в Україні підприємство з виготовлення електричного обладнання для автомобілів, неочікувано стала однією з найуспішніших на фондовому ринку Японії у 2024 році. Про це пише Bloomberg.

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Акції компанії, яка входить до індексу Nikkei 225 Stock Average, зросли більш ніж на 400% за рік завдяки буму штучного інтелекту (ШІ).

Fujikura виробляє кабелі та дроти для дата-центрів. Це класичний приклад бізнесу, який забезпечує «лопати й кирки» — тобто базову інфраструктуру для розвитку ШІ.

Сама компанія була здивована таким зростанням попиту. За словами її фінансового директора, у Fujikura не одразу зрозуміли, що величезний попит на дата-центри з 2022 року пов'язаний саме з розвитком ШІ.

Компанія має довгу історію — заснована в 1885 році й починала з виробництва дротів, ізольованих шовком та бавовною. Зараз вона спеціалізується на оптоволоконних кабелях, зокрема найменших діаметрів. Понад 70% доходу Fujikura припадає на іноземні ринки, зокрема США, де її клієнтом є Apple Inc.