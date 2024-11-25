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25 листопада 2024, 12:11

Золото різко подешевшало

Золото різко впало після наймасштабнішого за 20 місяців зростання минулого тижня, оскільки трейдери ігнорують слабкий долар США та переключають увагу на майбутнє рішення Федеральної резервної системи про процентну ставку. Про це пише Bloomberg.

Золото різко впало після наймасштабнішого за 20 місяців зростання минулого тижня, оскільки трейдери ігнорують слабкий долар США та переключають увагу на майбутнє рішення Федеральної резервної системи про процентну ставку.

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Що відомо

Золото подешевшало майже на 2%, опустившись нижче за $2700 за унцію, попри зниження курсу долара США.

Зараз інвестори зосереджені на перспективах грошово-кредитної політики після звіту, який показав, що ділова активність у США зростає найшвидшими темпами з квітня 2022 року.

Деталі

Дорогоцінний метал подорожчав більш ніж на чверть цього року завдяки покупкам центральних банків та переходу ФРС до зниження ставок. залишаються оптимістичними щодо перспектив, і Goldman Sachs (NYSE:GS) та UBS прогнозують подальше зростання у 2025 році.

Спотові ціни на золото знизилися на 1,63% до $2668 за унцію до 10:10.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Riojas
Riojas
25 листопада 2024, 14:21
#
Неделю назад «доллар stronk, евро обвалилось» теперь «доллар слабый, золото обвалилась» Дональд, астанавитесь)
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