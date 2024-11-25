UniCredit хоче викупити конкурента Banco BPM за 10 млрд євро

UniCredit пропонує купити свого конкурента Banco BPM за 10,1 млрд євро . Якщо угода відбудеться, італійська банківська група стане третім за величиною капіталу кредитором в Європі, пише FT.

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UniCredit запропонував по 0,175 своєї звичайної акції за кожну акцію BPM, що передбачає вартість пропозиції в 6,6 євро за акцію.

Завдяки угоді італійський кредитор розраховує розширити географічне охоплення та збільшити клієнтську базу. Це сприятиме подальшому зростанню преміумбізнесу, закріпивши статус UniCredit як другого за величиною банку в Італії, зазначив гендиректор Unicredit Андреа Орсель.

Пропозиція UniCredit для BPM «не матиме жодних наслідків» для його інвестицій в Commerzbank, пояснив гендиректор.