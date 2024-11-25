«Чорна пʼятниця» у Melis. Співвласникам пропонують нерухомість зі знижками до 9 тисяч доларів

Готельний комплекс Melis, розташований у 10 хвилинах від Буковелю, оголосив суперакцію «Чорної пʼятниці». Інвесторам та співвласникам пропонують 10 апартаментів зі знижкою від 3083 $ до 9215 $.

Акція поширюється на номери категорії «стандарт» та «напівлюкс», а також на покращенні стандартні номери та стандартні апартаменти із власним патіо. Дізнатись більше та скористатись вигідними умовами запрошуються інвесторів, які хочуть отримати стабільний пасивний дохід від інвестицій у готельну нерухомість.

Melis — це апарт-готель у лісі неподалік гірськолижного курорту «Буковель». Проєкт реалізує NUMO Development. Компанію заснував Максим Коган, власник популярного одеського апарт-готелю Wol.121, і Артур Лупашко, засновник міжнародного готельного оператора Ribas Hotels Group.

Інвесторам Melis пропонують стати співвласниками апартаментів — купити їх для себе або з метою подальшого перепродажу на фінальній стадії будівництва. У готелі будують 300 апартаментів та розвинену інфраструктуру — спа-комплекс, ресторани, кафе, басейн, конференц-залу, коворкінг, тощо.

Дохідність інвестицій — від 11% до 16% річних. Сума дивідендів не залежить від того, у якому конкретно апартаменті живуть гості: загальна площа комплексу ділиться у відсотковому відношенні на кожного інвестора, прибуток розподіляється відповідно.

Дізнатись більше про Melis та NUMO Development можна, переглянувши фільм.