У понеділок на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро втратило 30 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.
25 листопада 2024, 10:39
Курс валют на 25 листопада: євро в банках впало на 30 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився. Євро у покупці зросло на 3 копійки, а у продажу втратило 3 копійки.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,65 грн. Євро купують за 43,05 грн, а продають за 43,85 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,58−41,65, євро — 43,58−43,82 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,38−41,40 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,25−43,27 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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