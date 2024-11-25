Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 610 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 732 350 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
25 листопада 2024, 8:29
Втрати ворога за 24 листопада: 1 610 російських окупантів, 6 танків та 114 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 732350 (+1610) осіб,
- танків — 9429 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 19236 (+27) од,
- артилерійських систем — 20787 (+22) од,
- РСЗВ — 1254 (+0) од,
- засоби ППО — 1004 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19480 (+114),
- крилаті ракети — 2764 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 29948 (+84) од,
- спеціальна техніка — 3681 (+2)
Джерело: Мінфін
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