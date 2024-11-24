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24 листопада 2024, 15:32

Банки можуть відмовити у кредитуванні другої найбагатшої людини Індії після звинувачень у США

Деякі світові банки розглядають можливість тимчасового призупинення надання нових кредитів Adani Group, що належить мільярдеру Ґаутаму Адані після висунення звинувачень у США. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Деякі світові банки розглядають можливість тимчасового призупинення надання нових кредитів Adani Group, що належить мільярдеру Ґаутаму Адані після висунення звинувачень у США.

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Влада США 21 листопада звинуватила Адані та ще сімох осіб у тому, що вони погодилися дати хабарі індійським урядовцям на суму 265 мільйонів доларів, щоб отримати контракти, які могли б принести 2 мільярди доларів прибутку протягом 20 років, а також розробити найбільший в Індії проэкт сонячної енергетики.

Adani Group заявила, що ці звинувачення, а також звинувачення, висунуті Комісією з цінних паперів і бірж США в паралельній цивільній справі, є «безпідставними і заперечуються», і що вона буде шукати «всіх можливих засобів правового захисту».

За рейтингом Forbes, на листопад 2024 року, Адані є другою найбагатшою людиною Індії після Мукеша Амбані.

Після цих звинувачень рейтингове агентство S&P попередило, що групі знадобиться регулярний доступ до ринків капіталу і боргових зобов'язань, враховуючи її великі плани зростання.

Керівники двох глобальних кредиторів Адані повідомили, що їм неодноразово телефонували з їхніх банків, щоб обговорити ризики групи і вплив обвинувального висновку на її фінансовий стан. За інформацією джерел Reuters, кілька міжнародних банків розглядають варіант тимчасового припинення видачі нових кредитів групі Adani після звинувачень, висунутих у США, але при цьому зберігатимуть чинні позики.

Джерело: Мінфін
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