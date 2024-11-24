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24 листопада 2024, 14:44

OpenAI випадково видалила потенційні докази у судовій справі — ЗМІ

The New York Times (NYT) заявило в суді, що інженери OpenAI випадково видалили дані, які команда видання вилучала з системи ChatGPT 150 годин. Ці дані планувалися для використання в суді як потенційні докази. Про це повідомляє WIRED, передає mezha.media.

The New York Times (NYT) заявило в суді, що інженери OpenAI випадково видалили дані, які команда видання вилучала з системи ChatGPT 150 годин.

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Хоч більшу частину даних вдалося відновити, юридична команда NYT зазначає, що оригінальні назви файлів і структура папок були втрачені. Через це неможливо визначити, де і як OpenAI могла використовувати скопійовані статті видання.

NYT подало до суду на OpenAI та Microsoft у грудні 2023 року. Видання звинуватило обидві компанії у використанні їх матеріалів для навчання штучного інтелекту. Своєю чергою ШІ-компанія назвала судовий позов безпідставним. Зараз справа досі перебуває на стадії розкриття й всі сторони передають документи, необхідні для збору доказів.

У межах цієї справи, розробник ChatGPT був вимушений показати виданню дані для тренування великих мовних моделей, що раніше трималося у таємниці. Для перевірки цих даних OpenAI створила «пісочницю» з двох віртуальних машин у яких юристи NYT могли шукати дані.

Спеціалісти потратили понад 150 годин на збір необхідних даних перш ніж вони були стерті на одному з пристроїв. Попри спроби відновити їх, юристи видання зазначають, що спеціалістам доведеться розпочинати збір даних з самого початку, що вимагатиме чимало людського ресурсу. Водночас юристи також зазначають, що у них немає причин думати, що дані видалили спеціально й цю ситуацію називають «збоєм».

Джерело: Мінфін
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