У Китаї знайшли золото на понад $83 мільярди

У провінції Хунань у центральному Китаї виявили велике родовище золота з орієнтовними запасами понад 1 тис. тонн. Про це повідомило Геологічне бюро провінції Хунань.

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Що відомо

Так, геологи виявили понад 40 золотоносних жил на глибині 2 км під родовищем золота Вангу в окрузі Пінцзян. Сукупні запаси оцінюють у 300 тонн із максимальним вмістом золота в 138 грам на тонну руди.

Запаси на глибині 3 км оцінюються ще більш ніж у 1 тис. тонн, або 600 млрд юанів ($83 млрд).

Для пошуку покладів на родовищі використовувалися нові технології, зокрема 3D-геологічне моделювання.

Нестача золота

Наприкінці жовтня повідомлялося, що світовий попит на золото у третьому кварталі зріс приблизно на 5%, вперше перевищивши позначку $100 млрд.

Нове золото стає все важче знайти по всьому світу, оскільки багато перспективних родовищ уже розвідані, зазначили у Всесвітній раді з золота (World Gold Council).

У 2023 році видобуток зріс лише на 0,5% порівняно з роком раніше. 2022 року зростання становило 1,35% у річному обчисленні, роком раніше — 2,7%, а 2020 року світове виробництво золота зафіксувало перше за десятиліття зниження на 1%.