У неділю, 24 листопада, в Україні застосовуватимуться обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
24 листопада 2024, 9:51
У неділю світло вимикатимуть для однієї черги
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Зокрема, час застосування і обсяг обмежень будуть такими: 14:00 — 18:00 — одна черга відключень. Водночас час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада
У компанії наголошують, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Джерело: Мінфін
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