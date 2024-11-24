У неділю світло вимикатимуть для однієї черги

У неділю, 24 листопада, в Україні застосовуватимуться обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

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Зокрема, час застосування і обсяг обмежень будуть такими: 14:00 — 18:00 — одна черга відключень. Водночас час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада

У компанії наголошують, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.