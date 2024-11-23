Stripe викупив власні акції на $70 мільярдів

Один з найбільших фінтех-стартапів США, компанія Stripe, оголосила про новий раунд викупу акцій за оцінкою близько $70 мільярдів. Ціна за акцію становить $27,51, що відповідає встановленій вартості під час попереднього продажу акцій на початку цього року. Про це пише Bloomberg.

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Компанія пропонує можливість продати свої акції колишнім співробітникам та деяким поточним інвесторам. За інформацією інформаторів, загальна сума угоди може сягнути кількох сотень мільйонів доларів. Потенційні учасники мають час до середини грудня, щоб прийняти рішення про участь у тендерній пропозиції.

Влітку цього року венчурна фірма Sequoia Capital вже проводила подібну операцію з купівлі акцій Stripe. Попри свій статус одного з найперспективніших кандидатів на IPO, компанія Stripe не поспішає з виходом на публічний ринок.