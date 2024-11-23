OpenAI розглядає можливість запуску власного браузера

Компанія OpenAI — розробник чат-боту ChatGPT — розглядає можливість розробки власного браузера, який би інтегрувався з її чат-ботом. Про це пише The Information, передає LIGA.net.

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Також окремо компанія веде переговори про розробку пошукових функцій із різними розробниками сайтів і застосунків, включно з Conde Nast, Redfin, Eventbrite і Priceline.

Втім, за даними джерел, OpenAI поки далека від реального запуску браузера, але такі плани можуть посилити конкуренцію з Google, який зараз домінує на ринку браузерів та пошуку.

У липні OpenAI уже зайшла на ринок Google із власною пошуковою системою на основі штучного інтелекту SearchGPT.

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