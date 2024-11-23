«Сбербанк» пропонує російським компаніям брати кредити в Білорусі

Великі відсоткові ставки в банках росії змусили російських підприємців шукати гроші у сусідніх державах. « Сбербанк » запропонував російським компаніям брати кредити в Білорусі, де працює дочірній банк. Про це пише The Moscow Times.

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Видання зазначає, що у Білорусі ставка рефінансування становить лише 9,5%, а рівень середніх ставок за корпоративними кредитами у білоруських рублях із серпня по вересень зріс лише до 10,27% річних.

Ставки за короткостроковими кредитами для малого та середнього бізнесу в росії наближаються до 30% річних.

Масштаб дочірніх російських банків у Білорусі менший, і розміри кредитів — також. Ринок кредитування у Білорусі в 40 разів менше, ніж у росії.

Вдночас, як пише видання, російський Центробанк попередив, що, залучаючи кредити в іноземній валюті, компанії повинні враховувати валютний ризик та коливання валютного курсу.

Відсутність доступних кредитів у росії загрожує обвалом галузей.