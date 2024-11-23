Економіка ЄС під загрозою через потенційну політичну нестабільність у Франції та Німеччині — FT

Три керівники центральних банків ЄС забили на сполох через економічний спад, попередивши, що політичний параліч робить Європу ще більш вразливою у потенційній торговельній війні зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє Financial Times, передає ЕП.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У спільній заяві керівники Бундесбанку і Банку Франції заявили, що Європа буде «приречена», якщо Німеччина і Франція не зможуть відродити «спільні французько-німецькі дії».

Заклик очільників центробанків Німеччини та Франції до «спільних французько-німецьких дій» пролунав у колонці, опублікованій у Frankfurter Allgemeine Zeitung і Le Monde, в якій стверджується, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США, ймовірно, посилить тиск на економіку Європи, яка переживає важкі часи, і її «слід сприймати як тривожний дзвінок».

Тим часом Крістін Лагард, президент Європейського центрального банку, виступила з промовою, в якій підкреслила «нагальність» реформи ринків капіталу, яка не супроводжувалася «відчутним прогресом», незважаючи на зростаючі ризики.

Вона розкритикувала «надзвичайно фрагментовані» фінансові ринки Європи і закликала політичних лідерів «обійти корисливі інтереси, які в давнину захищали, як фортецю».