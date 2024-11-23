Amazon інвестує $4 млрд у ШІ-стартап

Американський техногігант Amazon інвестує $4 млрд у стартап Anthropic, який спеціалізується на розробці генеративного штучного інтелекту (ШІ), пише The New York Times 22 листопада, передає Forbes.

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За останні 14 місяців Amazon загалом інвестувала в Anthropic $8 млрд, що демонструє її наміри залишатися конкурентоспроможною у сфері ШІ.

Anthropic зобов’язалася використовувати інфраструктуру Amazon, зокрема дата-центри, чипи та хмарну платформу AWS, для створення та навчання ШІ-моделей.

Інвестиції мають допомогти Anthropic вдосконалити чат-бот Claude, який може автоматизувати різні завдання та трансформувати економічні процеси.