Американський техногігант Amazon інвестує $4 млрд у стартап Anthropic, який спеціалізується на розробці генеративного штучного інтелекту (ШІ), пише The New York Times 22 листопада, передає Forbes.
23 листопада 2024, 10:48
Amazon інвестує $4 млрд у ШІ-стартап
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За останні 14 місяців Amazon загалом інвестувала в Anthropic $8 млрд, що демонструє її наміри залишатися конкурентоспроможною у сфері ШІ.
Anthropic зобов’язалася використовувати інфраструктуру Amazon, зокрема дата-центри, чипи та хмарну платформу AWS, для створення та навчання ШІ-моделей.
Інвестиції мають допомогти Anthropic вдосконалити чат-бот Claude, який може автоматизувати різні завдання та трансформувати економічні процеси.
Джерело: Мінфін
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