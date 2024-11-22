Долар показує найтриваліше зростання за рік

Долар готується до найдовшої серії тижневих приростів більш ніж за рік, оскільки зростаюча геополітична напруженість посилює попит на безпечну валюту, пише Bloomberg.

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Індекс Bloomberg Dollar Spot піднявся на 0,7% у п'ятницю до найвищого рівня за два роки. Індекс на шляху до восьмого тижня зростання, що є найдовшою серією з вересня 2023 року.

Останні зміни відбулися на тлі прагнення інвесторів до безпечних активів через побоювання щодо загострення російсько-українського конфлікту. Це призвело до зростання долара, що почалося в жовтні, на тлі очікувань того, що глобальні тарифи і зниження податків, запропоновані Трампом, розженуть інфляцію і підтримають економіку США.