До закриття міжбанку курс долара зріс на 14 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 19 копійок у купівлі та у продажу.
22 листопада 2024, 17:38
Курс валют на вечір 22 листопада: долар на міжбанку зріс, а євро впало
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 22 листопада
|
Закриття 22 листопада
|
Зміни
|
41,24/41,26
|
41,38/41,40
|
14/14
|
43,25/43,26
|
43,06/43,07
|
19/19
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,65 грн. Євро купують за 43,35 грн, а продають за 43,95 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,58−41,65, євро — 43,55−43,85 грн.
Долучайтеся до multi валюта. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі