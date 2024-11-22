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22 листопада 2024, 17:15

НБУ просить суд визнати банкрутом велику харківську страхову компанію

Суд відкрив провадження у справі про банкрутство ПрАТ «Промислово-страхова компанія» («Промстрах»). Відповідне рішення Господарський суд Харківської області ухвалив 14 листопада, задовольнивши заяву Національного банку України (НБУ), повідомляє пресслужба регулятора.

Суд відкрив провадження у справі про банкрутство ПрАТ «Промислово-страхова компанія» («Промстрах»).

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24 вересня 2024 року Нацбанк ухвалив рішення про віднесення страховика до категорії неплатоспроможних та анулювання ліцензії на здійснення діяльності зі страхування.

Згідно із законом «Про страхування» ліквідація страховика в разі прийняття Національним банком такого рішення здійснюється відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства.

За даними НБУ, статутний капітал ПрАТ «Промстрах» становить 15 млн грн, за перше півріччя 2024 року сума надходження страхових премій становила 64,3 млн грн, страхові відшкодування — 0,3 млн грн. Технічні резерви на 1 липня 2024 року становили 0,0 млн грн.

ПрАТ «Промислово-страхова компанія» засноване у 1996 році у Харкові.

Джерело: Мінфін
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