Українці вдруге отримали кешбек від держави: середня виплата не більше 100 грн

За два дні (21−22 листопада) 1,22 млн українців отримали на рахунки 119,2 млн грн за програмою «Національний кешбек», накопичені в жовтні за купівлю вітчизняних товарів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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За другий місяць дії програми українці накопичили втричі більше коштів, ніж місяцем раніше. Зросла середня виплата — з 57 до 97 грн на одну людину.

Кількість українців, які отримали кешбек зросла майже вдвічі, з 646 тис. до 1,22 млн. Кешбек накопичують українці до 45 років — 66% від всіх користувачів, середнього віку — 23% та старшого віку 60+ — понад 10%.

За кешбеком українці найчастіше купували хліб та кондитерські вироби, молочні продукти, безалкогольні напої, м'ясо, косметичні товари й товари для дому.

Також зазначається, що з 1,58 млн користувачів, які мали нарахування кешбеку на кінець жовтня, понад 350 тис. не активували свої картки в Дії. Ще частина громадян або не мали нарахувань або вони становили менш як 2 грн. І через це не отримали кошти.