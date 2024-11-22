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22 листопада 2024, 14:15

Долар перевищив 103 рублі на міжнародному ринку, вперше з 2022 року

У п’ятницю курс рубля на міжнародному ринку впав до нового мінімуму: долар вперше з березня 2022 року досяг позначки 103,30 рубля, а євро піднявся до 108,38 рубля — найвищого рівня за останні півтора місяця. Про це повідомляє видання The Moscow Times.

У п’ятницю курс рубля на міжнародному ринку впав до нового мінімуму: долар вперше з березня 2022 року досяг позначки 103,30 рубля, а євро піднявся до 108,38 рубля — найвищого рівня за останні півтора місяця.

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До 10:45 за київським часом долар на спотовому ринку коштував 102,60 рубля, що означає падіння рубля на 1,3%. Євро торгувався за 108,10 рубля.

Експерти пов’язують падіння курсу рубля із загостренням геополітичної напруженості між «Заходом» і росією.

Ринкові гравці також продовжують оцінювати наслідки розширення санкцій США щодо одного з найбільших банків рф, «Газпромбанку», через який останнім часом проходили основні розрахунки за постачальний до Європи російський газ.

Серед інших факторів — зменшення надходження іноземної валюти через продаж російської нафти за рублі та посилення долара на світових ринках.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
potator
potator
22 листопада 2024, 14:19
#
Чем меньше рубль тем больше ракеты
+
+15
Я_ __
Я_ __
22 листопада 2024, 14:32
#
Цікаво який буде курс реальний фубля, якщо падлюки кремлівські не будуть його утримувати, ну і було б добре, щоб в кацапів вартість життя зросла х500%, а рівень життя лишився як завжди
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
22 листопада 2024, 15:35
#
Русня должна жить в бедности, как их предки всегда жили. Нищета это такая главная русская скрепа.
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