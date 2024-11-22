Золото на 2-тижневих максимумах завдяки захисному попиту

Золото зміцнюється п'яту сесію поспіль у п'ятницю завдяки попиту на безпечні активи за умов загострення російсько-українського конфлікту, пише Bloomberg.

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Паралельно трейдери оцінюють перспективи подальшого пом'якшення монетарної політики ФРС.

Грудневі ф'ючерси додали 0,6% і торгувалися на рівні $2691 за унцію, на шляху до кращого тижня з квітня. Спотове золото зміцнилося на 0,72% до $2688, раніше відзначивши 2-тижневий максимум на $2692.

Дорогоцінний метал зріс майже на 30% цього року, завдяки активному покупці з боку центральних банків, зростанню попиту на безпечні активи та початку циклу зниження ставки ФРС. Широко очікуються нові рекорди в 2025 році, причому Goldman Sachs і UBS в останні дні випустили оптимістичні прогнози щодо дорогоцінного металу.

Попит на безпечні активи допоміг переважити тиск долара, що зміцнюється, який досяг нових максимумів жовтня 2023 року.

Срібло утримується нижче за $31 за унцію, а платина і паладій торгувалися практично без змін.