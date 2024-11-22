У четвер на готівковому ринку курс долара додав 5 копійок у купівлі та 1 копійку у продажу. Євро зросло на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.
22 листопада 2024, 10:44
Курс валют на 22 листопада: долар та євро подорожчали в банках
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився. Євро у покупці зросло на 1 копійку, а у продажу на 2 копійки.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,65 грн. Євро купують за 43,45 грн, а продають за 44,04 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,55−41,62, євро — 43,75−44,00 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,24−41,26 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,25−43,26 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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