Кількість розрахунків через онлайн-каси зросла удвічі цьогоріч

За дев’ять місяців 2024 року кількість транзакцій через програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО) зросла у 2,2 раза порівняно з відповідним періодом торік — до 3 млрд. Це майже половина від загальної кількості операцій за чотири роки існування системи. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Державної податкової служби.

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Такий ривок транзакцій відбувся через введення вимоги використовувати системи ПРРО та РРО для бізнесу. За порушення цього обов’язку на бізнес чекає штраф.

Для порівняння, середня кількість операцій на місяць цьогоріч та у 2021-му відрізняється у 24 рази: 340 млн проти 14 млн.

Загальна сума чеків становить понад 2,35 трлн грн. Із них майже половину українці витратили цьогоріч — 1,07 трлн грн. Торік відповідний показник склав 503 млрд грн, що у 2,1 раза менше.

Хоч українці витратили більше грошей, зробили вони це за рахунок збільшення кількості покупок та зменшення середнього чеку, зазначають аналітики. Наприклад, цьогоріч середній чек склав 345 грн. Це у 3,7 раза менше, ніж у 2020 році, коли сума становила 1300 грн.