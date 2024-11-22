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22 листопада 2024, 11:58

87% компаній в Україні підвищили зарплату — ЄБА

В Україні 87% компаній підвищили зарплату співробітникам, 56% інвестували у розвиток персоналу, 88% — відкрили нові вакансії у 2024 році. Про це свідчать результати дослідження ринку праці України, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією.

В Україні 87% компаній підвищили зарплату співробітникам, 56% інвестували у розвиток персоналу, 88% - відкрили нові вакансії у 2024 році.

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2024 рік

Загалом у 2024 році компанії фокусувалися на комплексній підтримці своїх працівників, поєднуючи фінансові стимули, турботу про здоров'я та розвиток, а також створюючи комфортні умови для роботи та життя, йдеться у дослідженні.

Найбільш поширеним способом підтримки були виплати заробітної плати у повному обсязі (98%) та премій (84%). Надавали психологічну підтримку працівникам та їхнім рідним 46% компаній, а 21% роботодавців допомагали працівникам з орендою житла.

У 2024 році 18% компаній підвищили заробітну плату на менше ніж 10%, 43% компаній на 10−15%, 21% — на 15−20%, а 5% компаній — на понад 20%.

2025 рік

У 2025 році 88% компаній планують підвищення рівня заробітної плати: 16% компаній планують підвищення на 5−10%, 24% — на 10−15%, 11% — на 15−20% і лише 1% компаній планують підвищення заробітної плати більш ніж на 20%. Третина (36%) компаній планують підвищення зарплати, але ще не визначились із розміром.

У дослідженні також зазначено, що чверть (25%) компаній дозволяють працювати дистанційно всім категоріям працівників, тоді як 63% — лише частині співробітників, 12% компаній не надають своїм працівникам можливості працювати дистанційно.

Більшість опитаних компаній — 71% — відчувають значний дефіцит кваліфікованих кадрів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Gari4ek
Gari4ek
22 листопада 2024, 12:27
#
Ну з 01.04.24 всі і повинні були підняти мінімалку. А також провести індексацію. Звідси і зростання))))
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