У Німеччині зросла кількість корпоративних банкрутств у жовтні на 23% порівняно з жовтнем минулого року. Про це повідомляє Bild із посиланням на дані німецького статистичного відомства (Destatis).
22 листопада 2024, 11:31
У Німеччині фіксують різке збільшення корпоративних банкрутств
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Тенденція збільшення банкрутств спостерігається з червня поточного року, зазначено у повідомленні Destatis.
Найбільше банкрутств на 10 000 компаній припало на транспортний і складський сектор — 9,2 випадку. Далі слідує індустрія готелів з 7,8 випадку банкрутства й інші економічні послуги (наприклад, агентства тимчасового працевлаштування) з 7,3 випадку, а також будівельна галузь із 7,2 випадку банкрутства на 10 000 компаній.
За прогнозами опитаних Bild аналітиків, у 2024 році кількість корпоративних банкрутств у Німеччині перевищить 20 000.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі