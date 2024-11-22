Банки рф підняли ставки за споживчими кредитами вище 40%

Ставки за споживчими кредитами в російських банках на початку листопада становили від 25% до 38% річних, але до 19 листопада максимальний рівень ставок піднявся до 44%. Про це пише The Moscow Times.

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Очікується подальше підвищення ключової ставки Центробанку росії до кінця року, що загалом впливає на діапазон ставок у споживчому кредитуванні.

При цьому максимальні ставки за депозитами не зростають з початку місяця: вони становлять 27% за вкладами та 23% — за накопичувальними рахунками.

Середні максимальні ставки за вкладами наразі становлять 15,95%, а з початку місяця показник зріс трохи більше ніж на 1 процентний пункт.

25 жовтня Центробанк Р Ф підвищив ключову ставку із 19% до 21% — максимального значення з 2003 року.

Одночасно з цим ЦБ росії стримує кредитну активність, посилюючи в останні місяці вимоги до банків. Зокрема, регулятор неодноразово підвищував коефіцієнти ризику за незабезпеченими кредитами та посилював обмеження для позичальників із високим борговим навантаженням, що призвело до зниження рівня схвалення кредитів та підвищення процентних ставок.