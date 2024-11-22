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22 листопада 2024, 10:18

Руслан Шостак увійшов до ТОП-10 бізнесменів та ТОП-100 українців за версією «Української правди»

Цьогорічне гасло церемонії — «Поза межами можливого» — якнайкраще відображає виклики року, що минає. Журі, в склад якого увійшли журналісти УП та експерти, оцінювали учасників рейтингу за внеском у перемогу та розбудову української державності, лідерством, доброчесністю, а також впливом на суспільно-політичні процеси. До УП100 увійшли лідери-представники державного управління, бізнесу, культури, спорту, суспільства та захисники України.

Руслан Шостак, президент корпорації Terwin, засновник і співвласник мереж EVA та VARUS, увійшов до рейтингу УП100 найвпливовіших українців за версією видання. Його діяльність стала прикладом вагомого внеску у зміцнення незалежності, підтримку економічного фронту та побудову сильного майбутнього країни.

«Моїм основним завданням як бізнесмена було й залишається підготувати бізнес і людей до різних сценаріїв розвитку подій, щоб не було паніки та хаосу, і попри все, щоб бізнес продовжував функціонувати», — розповідає Руслан Шостак.

На момент початку війни склади EVA та Varus були заповнені продукцією, закуплені генератори, а зі співробітниками працювали психологи, щоб мінімізувати людський стрес після початку повномасштабного вторгнення.

На самому початку війни з ініціативи перших леді двох країн — України та Туреччини — було прийнято рішення вивезти українських дітей-сиріт, аби врятувати. Руслан Шостак взяв на себе всі організаційні питання та повністю власним коштом організував евакуацію та проживання дітей-сиріт у Туреччині. Згодом було створено Фонд, до якого приєдналися міжнародні партнери, які допомагали утримувати дітей у Туреччині протягом трьох років.

Ця евакуація увійшла до World Book of Records і стала єдиним прикладом приватного фінансування перебування українських дітей за кордоном.

Також Фонд Руслана Шостака став офіційним партнером армії з надання колісного транспорту через єдину національну платформу «ГеройCar». Він розробив систему безперебійного постачання пікапів з Європи в Україну. У той час, коли здавалося, що вживаних позашляховиків у світі більше не залишилося, необхідні автомобілі продовжують постачати на фронт в рамках проєкту «ГеройCar».

Рік тому бізнесмен об'єднав активи в корпорацію Terwin, щоб масштабувати успішний досвід існуючих проєктів. У 2023 році корпорація сплатила 3 млрд грн податків, інвестувала 3 млрд грн у розвиток з 2021 року та спрямувала 570 млн грн на підтримку армії та благодійність з початку повномасштабної війни.

Сьогодні корпорація працює над реалізацією одного з найбільших інвестиційних проєктів в Україні — масштабне будівництво логістичних хабів Winhub на 1 млн кв.м в Одеській, Львівській, Дніпропетровській та Київській областях. Обсяг інвестицій — понад $700 млн. Це інноваційний проєкт з відновлюваними джерелами енергії, повним циклом перероблення та утилізації відходів, комплексною інфраструктурою та робочими місцями.

Внесок Руслана Шостака у розвиток України відзначено численними нагородами. Він отримав Орден «За заслуги» ІІІ ступеня за зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі, нагороду «Управлінець року» за найкращі управлінські рішення під час війни, а також Подяку від Головнокомандувача ЗСУ за вагомий внесок і активну допомогу армії.

«Дякую виданню УП за таку надзвичайно відповідальну роль — бути в рейтингу УП100 поруч з неймовірними лідерами, хто щодня доводить реальними діями, що Україна обов’язково вистоїть у цій важкій боротьбі. Для мене, як представника бізнесу, важливим є не статус, а реальні справи. Впевнений, що особливе значення в ці надскладні для усієї країни часи мають спільні проєкти бізнесу, влади і суспільства. Бути в рейтингу УП100 — величезна відповідальність. Адже саме учасники такого масштабного рейтингу мають і демонструвати стійкість, і по суті творити майбутнє незалежної та сильної України», — поділився Руслан Шостак, президент корпорації Terwin.

Джерело: Мінфін
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