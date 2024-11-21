До закриття міжбанку курс долара втратив 4 копійки у купівлі та 6 копійок у продажу. Євро впало на 6 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
21 листопада 2024, 17:40
Курс валют на вечір 21 листопада: долар подешевшав на міжбанку на 6 копійок, а євро — на 9 копійок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 21 листопада
|
Закриття 21 листопада
|
Зміни
|
41,28/41,32
|
41,24/41,26
|
4/6
|
43,50/43,53
|
43,44/43,44
|
6/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,64 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,09 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,55−41,60, євро — 43,90−44,05 грн
Долучайтеся до multi валюта. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі