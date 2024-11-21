Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 510 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 727 250 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
21 листопада 2024, 8:24
Втрати ворога за 20 листопада: 1 510 російських окупантів, 8 танків та 57 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 727 250 (+1510) осіб,
- танків — 9398 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 19143 (+24) од,
- артилерійських систем — 20731 (+50) од,
- РСЗВ — 1253 (+1) од,
- засоби ППО — 1003 (+2) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19259 (+57),
- крилаті ракети — 2756 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 29745 (+97) од,
- спеціальна техніка — 3674 (+0)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі