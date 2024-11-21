Компанія MicroStrategy увійшла в топ-100 найбільших публічних компаній у США за показником капіталізації, згідно Companies Market Cap. За 24 години фірма піднялася на 36 позицій, пише incrypted.
21 листопада 2024, 11:55
MicroStrategy увійшла до топ-100 найбільших публічних компаній у США
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Деталі
На момент написання організація перебувала на 97 місці з капіталізацією в $96,73 млрд.
За останні 24 години акції MicroStrategy (MSTR) зросли в ціні на 12%. За місяць приріст становить майже 118%.
Зростання капіталізації та вартості акцій компанії простежується на тлі низки факторів, а саме:
- біткоїн оновив історичний максимум на рівні в $94 000. MicroStrategy є найбільшим корпоративним ходлером першої криптовалюти;
- компанія докупила 51 780 BTC;
- співзасновник фірми Майкл Сейлор отримав можливість представити біткоїн-стратегію MicroStrategy раді директорів корпоративного гіганта Microsoft.
Також нагадаємо, компанія оголосила про плани залучити $1,75 млрд шляхом випуску старших конвертованих облігацій. Пізніше фірма збільшила цю суму до $2,6 млрд у відповідь на високий попит з боку інвесторів.
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Джерело: Мінфін
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