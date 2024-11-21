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21 листопада 2024, 10:01

Рада зробила крок до автоматичного арешту коштів боржників у банках

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 9363 «Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження». Про це йдеться на сайти Парламенту.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 9363 «Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження».
Фото: depositphotos

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Деталі

«За» документ у першому читанні проголосував 271 народний депутат.

Запропоновані проєктом закону зміни передбачають:

  • удосконалення порядку звернення стягнення на кошти боржників на рахунках у банках та інших фінансових установах (автоматизований арешт коштів). При чому підключення банків та інших фінансових установ до інформаційної взаємодії буде обов’язковим;
  • визначення порядку звернення стягнення на кошти боржника, що перебувають на вкладних (депозитних рахунках);
  • запровадження автоматизованої взаємодії Системи виконавчого провадження із системою депозитарного обліку цінних паперів;
  • запровадження взаємодії між Єдиним реєстром боржників (як складової автоматизованої системи виконавчого провадження) та іншими реєстрами з метою недопущення відчуження боржником майна (відповідні взаємодії будуть здійснюватися автоматизовано);
  • автоматизоване виключення відомостей про особу з Єдиного реєстру боржників та зняття арешту з коштів на його рахунках у разі надходження достатніх для задоволення вимог коштів на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця;
  • можливість формування довідки про наявність/відсутність відомостей про особу в Єдиному реєстрі боржників (формування відповідної довідки буде здійснюватися автоматизовано);
  • поновлення виконавчого провадження у разі повторного пред’явлення виконавчого документа, а не відкриття нового виконавчого провадження. Це дозволить виключити дублювання відомостей про боржника в Єдиному реєстрі боржників.

Коментар Мін'юсту

«Ухвалення проєкту закону сприятиме оптимізації стадій виконавчого провадження, строків вчинення виконавчих дій та підвищенню ефективності виконавчого провадження. При цьому реалізація проєкту Закону можлива без здійснення будь-яких видатків з Державного бюджету України, а тільки слугуватиме збільшенню надходжень до нього за рахунок стягнутих з боржників коштів», — зазначається у коментарі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

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+30
Mini Mi
Mini Mi
21 листопада 2024, 10:10
#
Держите ваши денежки на депозитах привата для облегчения работы ТЦК
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
21 листопада 2024, 10:56
#
Страх перед всемогущим ТКЦ
просто зашкаливает…
Когда и если выпишут штраф — либо заплатите либо уйдете в глубокое подполье…
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0
korvin29
korvin29
21 листопада 2024, 11:54
#
Зачем ждать штрафа, если можно заранее обезопасить себя? Открыть карту неУкраинского банка, договориться о получении зарплаты в нужном виде и месте и все… А то что поступление налогов упадет, так власть должна понимать последствия принимаемых законов.
+
+30
korvin29
korvin29
21 листопада 2024, 11:47
#
Денежки нужно держать в странах с адекватным законодательством. Кстати, многим представителям IT секктора начали платить в USDT или на счета офшорных банков типа Британских-Виргинских островов.
+
0
TAN72
TAN72
21 листопада 2024, 10:54
#
Как говорят банкиры«деньги любят тишину»😂
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