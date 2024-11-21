Рада зробила крок до автоматичного арешту коштів боржників у банках

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 9363 «Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження». Про це йдеться на сайти Парламенту.

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Деталі

«За» документ у першому читанні проголосував 271 народний депутат.

Запропоновані проєктом закону зміни передбачають:

удосконалення порядку звернення стягнення на кошти боржників на рахунках у банках та інших фінансових установах (автоматизований арешт коштів). При чому підключення банків та інших фінансових установ до інформаційної взаємодії буде обов’язковим;

визначення порядку звернення стягнення на кошти боржника, що перебувають на вкладних (депозитних рахунках);

запровадження автоматизованої взаємодії Системи виконавчого провадження із системою депозитарного обліку цінних паперів;

запровадження взаємодії між Єдиним реєстром боржників (як складової автоматизованої системи виконавчого провадження) та іншими реєстрами з метою недопущення відчуження боржником майна (відповідні взаємодії будуть здійснюватися автоматизовано);

автоматизоване виключення відомостей про особу з Єдиного реєстру боржників та зняття арешту з коштів на його рахунках у разі надходження достатніх для задоволення вимог коштів на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця;

можливість формування довідки про наявність/відсутність відомостей про особу в Єдиному реєстрі боржників (формування відповідної довідки буде здійснюватися автоматизовано);

поновлення виконавчого провадження у разі повторного пред’явлення виконавчого документа, а не відкриття нового виконавчого провадження. Це дозволить виключити дублювання відомостей про боржника в Єдиному реєстрі боржників.

Коментар Мін'юсту

«Ухвалення проєкту закону сприятиме оптимізації стадій виконавчого провадження, строків вчинення виконавчих дій та підвищенню ефективності виконавчого провадження. При цьому реалізація проєкту Закону можлива без здійснення будь-яких видатків з Державного бюджету України, а тільки слугуватиме збільшенню надходжень до нього за рахунок стягнутих з боржників коштів», — зазначається у коментарі.