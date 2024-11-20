До закриття міжбанку курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро впало на 19 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу.
20 листопада 2024, 17:34
Курс валют на вечір 20 листопада: долар зріс на міжбанку, а євро впало
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Відкриття 20 листопада
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Закриття 20 листопада
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Зміни
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41,25/41,27
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41,28/41,32
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3/5
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43,65/43,65
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43,46/43,49
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19/16
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,65 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,10 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,57−41,65, євро — 44,00−44,15 грн
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Джерело: Мінфін
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